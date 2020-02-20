Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı
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Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı

İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu.

20.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:43
Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı
İZMİT'te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu. Tüfekler kriminal incelemeye alındı.

Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yapıp, uzun namlulu silahları kriminal inceleme için emniyete götürdü.Çevrede araştırma yapan polis, silahların sahibi olabileceği şüphesiyle Ş.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Silahlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmitkocaeli
Kaynak: DHA
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