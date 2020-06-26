Çuval içinde ayakları bağlı bulunan koyun tedaviye alındı
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Çuval içinde ayakları bağlı bulunan koyun tedaviye alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp atmaya giden kişi, çuval içinde can çekişen ayakları bağlı bir koyun buldu.

26.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:55

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp atmaya giden kişi, çuval içinde can çekişen ayakları bağlı bir koyun buldu.

İçmeler Mahallesi'nde, çöp konteyneri yanına bırakılan koyunu gören vatandaş, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürülen koyun tedaviye alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küpe numarası ile yapılan inceleme sonucu, koyunun 2018 yılı kayıtlarında "kesilmiş" olarak göründüğü tespit edildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de benzer bir olayla karşılaştıklarını, tedavisi tamamlanan o koyuna da halen işçilerin baktığını ifade etti.

Zift, "Koyunu bitkin halde bulduk. Yem verdik. Şimdi serum da takıldı ama durumu ağır. Yaşar mı bilemiyoruz. Sahibini ve çuvala koyup çöpe kimin attığını bulamadık. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız da insanlık dışı olayı kınadıklarını kaydetti.

Çuval içinde ayakları bağlı bulunan koyun tedaviye alındı

Kaynak: AA

Manşet

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