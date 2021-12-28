ÇUTOG'dan Aladağ'da okul kütüphanelerine destek

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Toplum Gönüllüleri Topluluğu (ÇUTOG) tarafından Aladağ ilçesinde iki okulda kütüphane kurma çalışmasına destek verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri sonucu ÇUTOG üyelerinin katkısıyla Aladağ İmam Hatip Ortaokulu ve Sinanpaşa İlkokulu'nda kütüphane kurma çalışması kapsamında belirlenen kısımların tadilatı yapıldı, kitaplık ve kitap desteğinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, ÇUTOG'a bağlı olarak gönüllü gençlerin okullara sundukları katkıdan dolayı teşekkür ederek, "Çocuklarımız okusun diye her türlü fırsattan yararlanmaya çalışıyoruz, onlar bizim geleceğimiz." dedi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet