ÇUTOG'dan Aladağ'da okul kütüphanelerine destek - Haberler
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ÇUTOG'dan Aladağ'da okul kütüphanelerine destek

ÇUTOG'dan Aladağ'da okul kütüphanelerine destek
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel

Çukurova Toplum Gönüllüleri Topluluğu (ÇUTOG) tarafından Aladağ ilçesinde iki okulda kütüphane kurma çalışmasına destek verildi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Toplum Gönüllüleri Topluluğu (ÇUTOG) tarafından Aladağ ilçesinde iki okulda kütüphane kurma çalışmasına destek verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri sonucu ÇUTOG üyelerinin katkısıyla Aladağ İmam Hatip Ortaokulu ve Sinanpaşa İlkokulu'nda kütüphane kurma çalışması kapsamında belirlenen kısımların tadilatı yapıldı, kitaplık ve kitap desteğinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, ÇUTOG'a bağlı olarak gönüllü gençlerin okullara sundukları katkıdan dolayı teşekkür ederek, "Çocuklarımız okusun diye her türlü fırsattan yararlanmaya çalışıyoruz, onlar bizim geleceğimiz." dedi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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