CÜTAM'a yeni cihaz alındı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (CÜTAM) 1 milyon lira maliyetli yeni cihaz kazandırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (CÜTAM) 1 milyon lira maliyetli yeni cihaz kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın üniversitelerin asli görevi olan bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi misyonuna uygun olarak üniversiteye birçok yeni cihaz alımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Şenadım Tüzemen ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şimşir tarafından hazırlanan ve CÜBAP tarafından da desteklenerek 1 milyon liraya mal olan kaplama cihazının alımı yapıldı.

CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir, yeni alınan termal kaplama cihazının yalnızca eğitim alanında değil, araştırma ve sınai alanında da iş birliği yapılan firmalarla ortak kullanılacağını aktardı.

Yaklaşık bir milyon lira değerinde olan cihazın optik ve biyomedikal malzeme üretiminde kullanılabileceğini belirten Şimşir, "Biyomedikal malzemelerde kemiğe en yakın malzeme olan hidroksiapatit kaplama veya diğer metal ve alaşımların kaplamasını yaparak biyomedikal malzeme üretiminde kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ebru Şenadım Tüzemen de lazer cihazlarının yansıtıcı aynalarının çok güçlü olması gerektiğine işarete ederek, "Bu cihazda özelikle optik alanında pek çok çalışma yapılabilmektedir. Özellikle yüksek yansıtıcılığa sahip aynalar yapabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA