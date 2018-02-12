Custom Rom Hala Gerekli Mi?

Sadece kısa bir süre önce çoğu Android kullanıcısı, telefonunu root'layarak custom ROM yüklüyordu. Bunu yepyeni cihazlarda bile yapıyorduk, ancak bugün bazı şeyler değişti.

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Root'lamanın eski önemini bir süre önce kaybettiğini farkındayız, peki aynısı custom ROM'lar için de geçerli mi?

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Custom ROM neden kullanılıyor?

Custom ROM'ların altın çağının geride kaldığını söylemek yanlış olmaz. Yine de custom ROM'lar hala iş görüyorlar. Custom ROM kullanmak için geçerli sebepler arasında güncelleme almayan telefonunuzu güncellemek, gizlilik ve güvenlik sorunlarını çözmek, eski telefonların ömrünü uzatmak var. Bazı durumlarda daha ileri seviye telefonların işlevlerini kullanmanız bile mümkün olabilir.

Custom ROM'ları neden kullanmamalı?

Custom ROM'ların ortaya çıkma nedeni, Android'in ilk birkaç senesinde iOS'un performansının gerisinde kalması ve üreticilerin yazılımlarının şişkin, bazı durumlarda çirkin olmasıydı. Ancak bugün dengeler değişti. Her telefon farklı olsa da, eskisinden çok daha iyi bir arayüzle gelebiliyorlar.

Kamera kalitesi düşebilir: Custom ROM'lara uygulanması en zor şeylerden biri, kamera yazılımları. Orijinal yazılımda olan HDR efektleri, 4K video gibi işlevler özel araçlara ihtiyaç duyuyor ve bunları istediğiniz gibi başka cihazlara taşıyamıyor ve üçüncü parti araçlarda aynı işlevleri elde edemiyorsunuz.

Kararlılık: Özellikle popüler olmayan cihazlarda kullanacağınız az tanınmış ROM'lar, deneyiminizi ciddi biçimde olumsuz etkileyebilir. Lineage veya Resurrection Remix gibi ROM'lar sıkça güncellense de, her ROM'un hataları onaracağına dair bir garantisi bulunmuyor.

Stok Android artık en iyisi değil: Custom ROM'ları yüklememizin en önemli nedenlerinden bir tanesi, Samsung, Huawei, HTC gibi üreticilerin şişkin yazılımlarını stok Android ile değiştirebilmemizdi. Ancak stok Android artık Android'in en iyi sürümü değil. Google bile bunu kabul ediyor. Firmanın Pixel telefonlarının öne çıkan yanı Android değil, kamera uygulaması, Google Assistant, hızlı çalışan launcher ve Google'ın sunduğu özel yazılımlar.

ROM'a artık gerek yok: Custom ROM'lar sayesinde uygulama izinlerini denetleyebiliyor, güç ve RAM yönetimini kontrol altına alabiliyor, uyarıları kontrol edebiliyor, birden fazla kullanıcı hesabı oluşturabiliyor, mesajlara uyarı bölümünden cevap verebiliyor, SD karta uygulama yükleyebiliyorduk. Ancak bunların hepsi artık Android'de ve modern cihazların neredeyse hepsinde var. Şişkin yazılımlarla ilgili şikayetlerimiz ise çoğunlukla çözülmüş durumda - bu tür uygulamaları devre dışı bırakabiliyoruz.

Yazılımınızla ilgili ciddi bir sorun yaşamadığınız sürece, yeni bir ROM yüklemek yerine launcher uygulamalarına göz atmak daha yerinde olabilir.