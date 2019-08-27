CÜSK 4. Grup'ta mücadele edecek

27.08.2019 16:54

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Sivas'ı temsil edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, bu sezon 4. Grup'ta mücadele edecek. 2019-2020 sezonu Spor Toto BAL fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı ise 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'te, İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. Spor Toto BAL Ligi 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü'nün yer aldığı 4. Grup'ta Çarşambaspor, Ladik Belediyespor, Atakum Belediyespor, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, 1926 Bulancakspor, Görelespor, Merzifonspor, Ünye 1957 Spor, Altınordu Belediyespor, Boyabat 1868 Spor, Niksar Belediyespor, Osmancık Belediyespor, 1074 Çankırıspor, Kastamonu Özel İdarespor takımları bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İHA