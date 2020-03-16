Çürüyen 250 yıllık ağaç muhtarlık ve otomobilin üzerine devrildi MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 250 yıllık çınar ağacı gövdesinden ikiye ayrılıp, yanındaki muhtarlık binası ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 250 yıllık çınar ağacı gövdesinden ikiye ayrılıp, yanındaki muhtarlık binası ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tevfikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binasının arkasında bulunan yaklaşık 25 metre uzunluğundaki 250 yıllık çınar ağacı çürüme nedeniyle gövdesinden ikiye ayrıldı. Muhtarlık binasına ve park halindeki otomobile zarar veren ağaç Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından küçük parçalara ayrılarak bulunduğu yerden kaldırıldı.

'CANA BİR ZARAR GELMEDİ'Olay anında muhtarlık binasında olmadığını kaydeden Tevfikiye Mahallesi Muhtarı Afiz Çiçek, şunları söyledi:

"Saat 13.30'da yemekteyken buradaki esnaf arkadaşlarımız ağacın büyük bir dalının koptuğunu haber verdi. İlgili kurumları aradık. Büyükşehir ve Yunusemre belediyesi hemen müdahalede bulundu. Burada bir araç dalın altında kalarak hasar gördü. Bereket cana bir zarar geldi. Olay esnasında bir çocuk varmış şükür ona da bir zarar gelmemiş. Tek sevincimiz bu. Ağacın tam gövde yerinde ayrılma yerinde çürüme olduğu görülüyor. Öyle ciddi bir fırtına da yok. 250 yıllık diyebiliriz ağaç için. Bizim çocukluğumuzdan beri bu ağaç aynı büyüklükte."

Kaynak: DHA