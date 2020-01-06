Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)
Haberler » Güncel » Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2) - Haber

Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)

TUTUKLANDILARAfyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

06.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:59
Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)

TUTUKLANDILAR

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler