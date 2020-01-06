Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)

06.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:59

TUTUKLANDILAR

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA