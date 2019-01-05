Çürümeyi bekleyen araç sayısı her geçen gün artıyor

Kahramanmaraş'ta yediemin depoları çürümeyi bekleyen araçlarla doldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş yediemin otoparkında araçlar sahibini beklerken bazılar ise çürümeye terk edildi.

Kahramanmaraş'ta trafik ve asayiş olaylarından, haciz durumundan dolayı çekilen araçların bir çoğu 2018 yılında da yediemin depolarında kaldı. 33 dönüm arazi üzerinde bulunan yediemin otoparkında bin 500'ün üzerinde araç bulunuyor. Resmi işlemler sonrası depoya çekilen ve araç sahipleri tarafından çıkarılmayı bekleyen ancak depoda çürüyen araçların sayısının da her geçen gün artıyor.

Kahramanmaraş yediemin otopark yetkilisi Akif Gözüaçık, 2018 yılında Kahramanmaraş'ta hatalı parktan yaklaşık 400 araç çekildiğini, 200 civarında ise hacizli yakalamalı araçların çekildiğini söyledi.

Yüksek model araçların ihale ile kolay satıldığını belirten Gözüaçık,"Eski model araçlarda ise borçlarını ödeyenler hurda yasasında faydalanarak araçtan kurtulabiliyor. Üzerinde birden fazla haciz olup satılamayan araçlar var. Bunların sayısı bir hayli fazla. Bu hacizlerden dolayı araçlar hurda teşvikinden de faydalanamıyor. Araç eski ise para da etmiyor ve otoparkta bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA