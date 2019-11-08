Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu tespit edildiADIYAMAN - Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu belirlendi.

08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:37
Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu tespit edildi

- 'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. İple ağaca asılı olarak bulunan ceset, yapılan otopsinin ardından cesedin 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayıp diye aranan 65 yaşındaki Halil Özen'e ait olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu
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