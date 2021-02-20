Çürük portakallarla meyve suyu yapıldığı iddiasına denetleme

ADANA'da bir sosyal medya kullanıcısının çürük portakalların kamyonetlerle bir alana döküldüğü görüntüleri 'Meyve suyu içmeyin Adana' notuyla paylaşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

ADANA'da bir sosyal medya kullanıcısının çürük portakalların kamyonetlerle bir alana döküldüğü görüntüleri 'Meyve suyu içmeyin Adana' notuyla paylaşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde, dökülen ürünlerle meyve suyu yapılmadığı belirlendi.

Bir sosyal medya kullanıcısının 2 gün önce paylaştığı çürük portakalların bir alana döküldüğü görüntülerinin yer aldığı video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. 'Meyve suyu içmeyin Adana' notuyla paylaşılan videonun paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu görüntülerin çekildiği alanı tespit etti. Yetkililerin yaptığı incelemede, görüntüdeki portakalların, meyve suyu yapımında kullanılmadığı belirlendi.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA'İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında gösterilen ıskarta ve döküntü narenciye meyvelerinin toplandığı alandaki ürünlerinin meyve suyu olarak tüketildiğine dair iddia gerçeği yansıtmamakta olup; Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği tespit edilmiş olup, ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR