Çürük meyve yığınının altında kalan çocuğun ölümü

23.10.2019 16:02

Adana'da atık toplayan 15 yaşındaki çocuğun, çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Selami O, Mahmut Ç. ve Selahattin M. ile sanıkların avukatları katıldı.

Olayın kazara yaşandığını ifade eden şoför Selahattin M, Büyükşehir Belediyesince kendisine çöpün döküleceği yer gösterilip belge verildiğini söyledi.

Olay günü portakal posası dökmek üzere aracıyla döküm alanına yanaştığını ifade eden Selahattin M, çevredeki çocukları çok kez uzaklaşmaları için uyardığını kaydetti.

Oğlunu da çocukları uzaklaştırması için görevlendirdiğini belirten Selahattin M, şunları anlattı:

"Oğlum da arabanın arkasındaydı. Damperin kapağını açtım. Koşarak yaklaşan çocukları tekrar uzaklaştırdık. Ben damperi tam yukarı kaldırdığımda çocuklar yeniden koşarak yaklaştılar. Damper tamamen yukarı kalkınca çocuklar kaçtı, 2 çocuk posaların altında kaldı. Birini ben oğlumla kurtardık ancak diğer çocuğu çıkartamadık. İtfaiyeyi ve ambulansı aradım. Olay yerinde kepçe bulunuyordu. Yardım etmelerini istedim. Ancak belediye görevlileri yardım etmedi, çocuğu kurtaramadık. Olay tamamen kazaydı, ben elimden geleni yaptım."

Belediye hafriyat sorumlusu Mahmut Ç. de görevine olaydan 3 gün sonra atandığını, bu yüzden sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilisi Selami O, olaydan 4 ay önce hafriyat sahalarının denetimi ve kontrolünün Adana Ulaşım A.Ş'ye devredilme kararı alındığını kaydetti.

Olay tarihinde atık yönetimi şube müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Selami O, olayla ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını iddia etti.

Hakim, kusur raporunun belirlenmesi için olay yerinde keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 13 Kasım 2018'de kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan Halil Yeloğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Adana Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri olduğu iddia edilen Selami O. ve Mahmut Ç. ile narenciye posalarını döken şoför Selahattin M. hakkında, "taksirle ölüme neden olma"' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İş yeri uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, olayın meydana geldiği alandan sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesinin asli, tutuksuz sanıklardan kamyon şoförü Selahattin M'nin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA