Çürük et kokulu dünyanın en büyük çiçeği rekor tazeledi

04.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:11

Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya, 111 santimetre boyuta ulaşarak rekor tazeledi. Endonezyalı doğa korumacıları, Raflesya'nın Batı Sumatra ormanlarında bulunan 107 santimetrelik çiçekten daha büyük boyutta olduğunu duyurdu.



Rafflesia tuan-mudae adıyla bilinen kırmızı renkli çiçek geniş yaprakları üzerinde beyaz kabarık lekelere sahip. Euronews.com'da Görüntüle