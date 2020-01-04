Çürük et kokulu dünyanın en büyük çiçeği rekor tazeledi
Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya, 111 sanimetre boyuta ulaşarak rekor tazeledi. Endonezyalı doğa korumacıları, Raflesya'nın Batı Sumatra ormanlarında bulunan 107 santimetrelik çiçekten daha büyük boyutta olduğunu duyurdu.
04.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:11
Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya, 111 santimetre boyuta ulaşarak rekor tazeledi. Endonezyalı doğa korumacıları, Raflesya'nın Batı Sumatra ormanlarında bulunan 107 santimetrelik çiçekten daha büyük boyutta olduğunu duyurdu.
Rafflesia tuan-mudae adıyla bilinen kırmızı renkli çiçek geniş yaprakları üzerinde beyaz kabarık lekelere sahip. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com