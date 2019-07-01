Curse Of The Nun Filmi

Genç Anna problemlerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya karar verir. Ancak yeni evine taşınmaya karar verdiği gün, işler planlandığından farklı gidecektir. Anna'nın gitmesini istemeyen Rahibe Catherine'in ruhu, Anna'yı ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Anna hayatı için, merhamet bilmeyen kötü ruha karşı savaşmak zorundadır.



Yönetmen: Aaron Mirtes

Senaryo: Aaron Mirtes

Oyuncular: Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt, Jonathan Everett, Aaron Mirtes, Brad Belemjian, Alice Raver, Cale Adcock, Michael T. Flynn

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Curse of the Nun

Yapımcı Firma: High Octane Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com