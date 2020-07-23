HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Curlingte şampiyonlar belli oldu

Türkiye Curling Federasyonu tarafından yapılan Curling Ligleri Final Karşılaşmaları sona erdi.

Curlingte şampiyonlar belli oldu
23.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:56

Türkiye Curling Federasyonu tarafından yapılan Curling Ligleri Final Karşılaşmaları sona erdi. Süper Ligin yanı sıra birinci ve ikinci ligde de şampiyonlar belli oldu.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Curling Ligleri final grubu karşılaşmalarına Erzurum Curling Arena ev sahipliği yaptı. Aralık ve Ocak aylarında eleme karşılaşmaları yapılan ancak Mart ayından itibaren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemeyen final karşılaşmaları 15-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı. Süper Lig, birinci ve ikinci ligde şampiyon takımlar ile ilk üçe giren ekipler belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi antrenmanlar ile başlayan ve Cuma günü gerçekleştirilen teknik toplantı ile birlikte final müsabakalarına geçildi. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi gibi üç ayrı şiltte yapılan final karşılaşmaları nefes kesti.

Süper Ligde Kuzey Yamacı ve Narmanspor şampiyon

Curling Arena'da gerçekleştirilen Süper Lig final müsabakalarında Erdal Karahan yönetimindeki Narmanspor Kadınlarda şampiyon oldu. 2019-2020 sezonunu şampiyon bitiren Narman'ın perileri mutluluktan havalara uçtu. Erkeklerde ise Süper Ligin en büyüğü Kuzey Yamacı oldu. Süper Lig kadınlarda ikinciliği TEİAŞ Spor kazandı. Antrenör Sadık Topaloğlu'nun öğrencileri şampiyonluğu Narman'a kaptırdı. Süper Lig kadınlarda üçüncülüğü ise Narman'ın diğer temsilcisi 18 Martspor elde etti. Süper Lig erkeklerde Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Çelebispor ikinci olurken, üçüncülüğü TEİAŞ spor zandı. Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig curling finallerinde kadınlarda Karbeyaz şampiyon olurken, Ahmet Çelik yönetimindeki Çığspor ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Palandöken SK kazandı. Birinci Ligde erkeklerde şampiyonluğu Köyceğiz Göl Gençlik Spor Kulübü kazanırken, Çığspor ikinci oldu. Erzurum Albayraklar ise üçüncü sırada yer aldı. Nefesleri kesen 2.Lig müsabakalarında da kadınlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda Antrenör Sadık Topaloğlu yönetimindeki Eco Spor şampiyonluğa uzandı. Erzurum Curling Akademi ikinci sırada yer alırken, Trabzon TEİAŞ Spor üçüncü oldu. 2. Lig Erkeklerde şampiyonluğu Tekirdağ SK kazandı. Eco Spor ikinci, Erzurum Curling Akademisi üçüncü oldu. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, aralık ayından itibaren lig müsabakalarına katılan takımların 120 ekip arasından sıyrılarak final grubuna kalan takımların kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi.

Şebin, "Süper Lig, birinci ve ikinci ligde ilk üçe giren takımları kutluyorum. Şampiyon takımları da ayrıca tebrik ediyorum. Pandemi sürecinin ardından futbol dışında müsabakaları devam eden bir federasyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinin ardından curling salonunda çok güzel ve zevkli maçlar izledik" dedi.

Bu arada bugüne kadar curling maçlarında bir çok dereceler elde eden Atatürk Üniversitesi, Erzurum Gençlik Spor, Nenehatunspor, Sevgispor ve Ejderspor bu şampiyonada hiçbir kategoride ilk üçte yer alamadı.Kocaeli temsilcileri de ilk üçe giremedi. Bu arada final müsabakalarını Gençlik ve Spor İl Müdür Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Murat Akın, Taner Şancı. Erdal Karahan, Zeyit Palabıyık ve İl Temsilcisi Resul Çelebi de izledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Curlingte şampiyonlar belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:56:48. #1.15#
title