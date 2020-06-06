Curlingte normalleşme mesaisi Covid-19'la mücadelede normalleşmenin ardından Türkiye'nin curling ordusu sahaya indi.

Covid-19'la mücadelede normalleşmenin ardından Türkiye'nin curling ordusu sahaya indi. Olimpiyat Havuzunda bulunan Milli Curlingçiler, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin atletizm pistinde kuvvet ve kondisyon çalışmalarına başladı.

Bugüne kadar Antrenörlerin programları doğrultusunda evde kalan ve bireysel çalışmalar yapan curlingçiler kuvvet ve kondisyon çalışmaları için sahaya indi.

Olimpiyat Havuzunda 11 Sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Federasyonlar aracılığı ile Türkiye'de Olimpiyat Havuzu'na dahil ettiği sporcular normalleşme süreci ile birlikte antrenmanlara başladı.

Erzurum'da da olimpiyat havuzunda bulunan 11 sporcu hazırlıklara start verirken, toplam 27 curlingçi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Erkek A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ile Kadın A Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu'nun yanı sıra diğer antrenörler Enes Taşkesen, Adem Özdemir, Zeynep Özmen ve Kondisyoner Araştırma Görevlisi Hasan Hüseyin Yılmaz sporcuların çalışmalarına nezaret ediyor.

Kule Manzaralı Antrenman

Oğuzhan Karakurt, M.Zeki Uçan, M. Enes Çağlayan, Orhun Yüce, M. Faruk Kavaz, M. Haydar Demirel, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Semiha Konuksever, Beyzanur Konuksever ve Mihriban Polat, gibi Curling milli takımında bulunan ve olimpiyat havuzunda da yer alan sporcular, diğer curlingçiler ile birlikte normalleşme sürecinde saha çalışması yaparken, ilerleyen günlerde buz pistine çıkarak teknik ve taktik antrenmanları yapacaklar.

Türkiye'nin ilk ve tek Kayakla Atlama Kulelerinin eteklerinde bulunan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde antrenmanlarını kule manzarasının eşsiz güzelliği karşısında yapan sporcular neşeli ve hırslı çalışmalarıyla dikkat çekiyorlar.

Türkiye Curlng Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi antrenörlerlerden çalışmalar hakkında bilgi alırken sporcuların saha çalışmalarını yakından takip ederek curlingçilerle ve antrenörlerle yakından ilgileniyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA