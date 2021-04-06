Curlingte final heyecanı
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Curlingte final heyecanı

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Curlingte final heyecanı

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da startı verilen 2.Lig, 1. Lig ve Süper Lig Curling Finalleri nefes kesiyor.

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Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da startı verilen 2.Lig, 1. Lig ve Süper Lig Curling Finalleri nefes kesiyor. Toplam 24 takım kürsünün ilk basamağına çıkmak için yarışıyor.

Erzurum'da Curling finalleri heyecanı başladı. Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Curling Salonu'nda başladı.

Yakutiye İlçesinde bulunan Curling Salonu'nda dün başlayan Curling Final Müsabakaları Pazar günü saat 17: 30'da gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle sona erecek.

24 Takım Yarışıyor

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte Türkiye Curling Ligleri üç ayrı kategoride yapılıyor. 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig uygulaması kapsamında kategorilerinde yer alan takımlar Erzurum'daki finallerde Türkiye Şampiyonu olabilmek için yarışıyor.

Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi, Curling Ligleri Final Müsabakalarına Erzurum, Kocaeli, Trabzon, ve Tekirdağ illerinden toplam 18 kulüp 24 takımının iştirak ettiğini belirtti. Çelebi, "Curling finalleri ilimizde başladı. 24 Hakemin görev aldığı finaller Pazar günü sona erecek ve liglerimizde Türkiye şampiyonu olan takımlar belli olacak" diye konuştu.

Şebin: Takdir Edilen Bir Fedarasyonuz

Tüm dünyada etkili olan ve insan sağlığını olumsuz yönde etki eden Koronavirüs (kovid-19) pandemisinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yoğun pandemi tedbirleri arasında iki sezondur aralıksız ligleri başarı ile yaptıklarını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, "Takdir edilen bir federasyonuz. Pandemi sürecinde dünyanın bir çok yerinde bir çok spor branşında faaliyetler dururken, biz Curling Federasyonu olarak başarılı organizasyonlar yaptık" dedi.

Pandemi de Kural Değişikliği Yaptık

Pandemi sürecinde kural değişikliği yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Şebin, "Pandemi sürecinde gençlerimizi spordan uzaklaştırmamak ve sporcuların curlingden soğumamaları anlamında Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları düzenlendik. Ardından 1. Lig ve Süper Lig maçlarını organize ettik. Şimdi de o müsabakalarda Play-Off bileti alan takımların finallerini yapıyoruz. Koronavirüs (Kovid-19) Pandemisi nedeniyle kural değişikliği yaptık. Artın pistte iki sporcu değil de tek oyuncu curling taşını süpürebiliyor. Ayrıca müsabakaları seyircisiz oynatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelinden faydalanarak sporculara, antrenörlere, idarecilere ve görevlilerin ateşlerini ölçüyoruz. HES kodu ile görevlileri ve sporcuları salona alıyoruz" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Erzurum'da Pandemi sürecinde yaptıkları faaliyetlerde Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü hep yanlarında olduklarını belirterek, "Bize destekleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı
Curlingte final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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