Curlingde final müsabakaları 15 Temmuz'da başlayacak Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları, 15 Temmuz'da başlayacak.

Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları, 15 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun, resmi antrenmanlar dahil olmak üzere 15-20 Temmuz tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA