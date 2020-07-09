Curlingde final müsabakaları 15 Temmuz'da başlayacak
Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları, 15 Temmuz'da başlayacak.
09.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:28
Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları, 15 Temmuz'da başlayacak.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun, resmi antrenmanlar dahil olmak üzere 15-20 Temmuz tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Kaynak: AA