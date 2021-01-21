Curlingde 2.Kademe Antrenör Eğitimi Erzurum'da düzenlenecek
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Curlingde 2.Kademe Antrenör Eğitimi Erzurum'da düzenlenecek

21.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:28
Curlingde 2.Kademe Antrenör Eğitimi Erzurum'da düzenlenecek

Curling 2. Kademe Temel Antrenör Eğitimi, Erzurum'da düzenlenecek.

Curling 2. Kademe Temel Antrenör Eğitimi, Erzurum'da düzenlenecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 6-7 Şubat tarihlerinde çevrim içi, 8-12 Şubat tarihlerinde ise uygulamalı olarak Curling Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seminere başvurular, "e-Devlet" üzerinden, 2 Şubat Salı gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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