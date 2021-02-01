Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor

01.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:28

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." dedi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada birçok müsabakanın ertelendiğini veya iptal edildiğini anımsattı.

Federasyon olarak bu süreçte birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Şebin, "Aldığımız tedbirler neticesinde iki sporcu süpürürken biz bunu tek sporcuya düşürdük ve maskeli hale getirdik. Birbirinden uzak durmaları noktasında bütün tedbirleri aldık. Ülkemizde sağlık altyapısı nedeniyle pandemi sürecini çok iyi yönetiliyor. 2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." diye konuştu.

Şebin, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de yapılması planlanan uluslararası curling müsabakaların iptal edildiğini hatırlatarak, bunun sebebinin salgın nedeniyle ülkeler arası yaşanan kısıtlamalar olduğunu dile getirdi.

Dünya Curling Federasyonundan övgü

Salgından dolayı 2021'e ertelenen müsabakaların olduğunu aktaran Şebin, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de 2020 aralık ayında Erzurum'da yapılması planlanan Dünya Curling Elemeleri'ydi. Bunun nedeni ülkemizdeki sağlık altyapısından değil, ülkemize gelecek sporcuların kendi ülkelerindeki seyahat kısıtlamasından dolayı gerçekleşemedi. Bunun yerine Dünya Curling Federasyonu bizim çok ciddi hazırlık yaptığımızın farkında olduğu için aldığımız tedbirleri gördükten sonra 2021 Eylül ayında başlamak üzere aynı düzeyde 3 uluslararası müsabakaları verdiler. Bunlardan bir tanesi bizim de yarışacağımız olimpiyat elemeleri."

Dünya Curling Federasyonunun resmi sitesinde kendileriyle alakalı güzel bir makale yazıldığını vurgulayan Şebin, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve yaptığımız faaliyetler hepsi takdire şayandır. Dolayısıyla biz 2020'yi bitirdiğimiz şekilde 2021'deki faaliyetlerimizden sağ salim şekilde çıkmış olacağız. 55'e yakın sporcumuz günde iki kere antrenman yapıyor. Hem büyükler de hem gençler de sporcuları evlerinden alıp bırakıyoruz. Toplu ulaşıma bulaştırmadan en tedbirli şekilde antrenmanlara getiriyoruz. Bu sayede de hiçbir sporcumuz Kovid-19'la tanışmadılar."

Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Hakan Kutlu Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:47:25. #1.16#
title