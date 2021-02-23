Curling Süper Lig müsabakaları başladı
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Curling Süper Lig müsabakaları başladı

23.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:12

Curling Süper Lig müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Curling Süper Lig müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen organizasyona 13 kulüpten 19 takım ve 95 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkek kategorilerindeki müsabakalar, 27 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Sporcu, antrenör ve seyirci sağlığının öncelikli olduğunu aktaran Palabıyık, "Kazasız ve sakatlıksız bir organizasyon diliyoruz. Burada kadın ve erkeklerde ilk 4'e giren takımlarımız, play-off müsabakalarına katılacak. Mart ayı içinde de play-off müsabakaları yapılacak. Buradaki organizasyon sonunda Süper Lig'den 3 takım düşecek." ifadelerini kullandı.

Curling Süper Lig müsabakaları başladı
Curling Süper Lig müsabakaları başladı
Curling Süper Lig müsabakaları başladı
Curling Süper Lig müsabakaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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