Curling Milli Takımı İsviçre'de

10.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02

Türkiye'yi 2020 Gençlik Kış Spor Olimpiyatlarında temsil edecek olan Curling Milli Takımı, İsviçre'ye gitti.



3. Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları 09-22 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrinde 1880 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye'yi Curling branşında temsil edecek olan Milli Takım da, İsviçre'ye gitti. Türkiye'nin 14 sporcu ile katıldığı olimpiyatlarda curlingte ülkemizi karışıklar takımı temsil edecek. Karışıklar Takım ile Curling branşında yarışacak takımda Kadir Polat, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu ve Selahattin Eser yer alıyor. Genç curlingçiler, Milli Takım Kafilesi ile birlikte olimpiyat köyüne yerleşti. Curling Karışıklar YOG Milli Takımımızın 10-14 Ocak 2020 tarihlerinde oynayacağı grup maç programı şu şekilde;



10.01.2020/ Tsi ile 16: 00/ Türkiye - Norveç



11.01.2020/ Tsi ile 12: 00/ Türkiye - Büyük Britanya



12.01.2020/ Tsi ile 16: 00/ Türkiye - Yeni Zellanda



13.01.2020/ Tsi ile 20: 00/ Türkiye - Fransa



14.01.2020/ Tsi ile 16: 00/ Türkiye - Slovenya - ERZURUM

Kaynak: İHA