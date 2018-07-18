Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonasına Samsun'da Hazırlanıyor

Curling Milli Takımı, Kanada'da ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasına Samsun'da hazırlanıyor.

İlkadım Atletizm Salonu'nda kuvvet ve kondisyon çalışan Curling Milli Takımı'nda 20'si kadın olmak üzere 40 sporcu yer alıyor.

Antrenör Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da 13 Temmuz'da başladıkları kampın 20 Temmuz'da biteceğini söyledi.

Ekim ayında Kanada'da düzenlenecek dünya şampiyonasında mücadele edeceklerini belirten Çelik, "Hazırlıklarımızı Samsun'da sürdürüyoruz. Kadromuzda 40 sporcu var. Geçen dönem çok yoğun bir sezon geçirdik. Burada kuvvet kondisyon depolayıp daha sonra buzda çalışacağız. Ekim ayında Kanada'da dünya şampiyonasında mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Dünya şampiyonasında finale kalmayı hedeflediklerini dile getiren Ahmet Çelik, "Geçen yıl Dünya Mix Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldık. Bu sene de amacımız final oynamak." ifadesini kullandı.