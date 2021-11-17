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Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası için Norveç'e gitti

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Spor
Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası için Norveç'e gitti

Curling Kadın ve Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Norveç'e gitti.

Curling Kadın ve Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Norveç'e gitti.

Erzurum Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın ile Yönetim Kurulu üyesi Erdal Karahan ve sporcu aileleri katıldı.

Norveç'in Lillehammer Kentinde 27 Kasım'a kadar sürecek Avrupa Curling Şampiyonası'na uğurlanan kafilede, Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, iki antrenör ve 10 sporcu bulunuyor.

Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası için Norveç'e gitti

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AA / Sagip Sezginer - Spor Haberleri

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