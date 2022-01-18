Curling Gençler ve Yıldızlar Turnuvası, start aldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Floor Curling Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, fikstür çekimi sonrası Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda start aldı.

AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Floor Curling Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, fikstür çekimi sonrası Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda start aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören Okul Sporları Floor Curling müsabakalarına Yıldızlar 9 takım ve Gençler 9 takım olmak üzere toplam 18 takım ve yüzlerce sporcunun katılımıyla başladı. Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular takım halinde birbirlerine karşı üstün performans göstererek mücadele etti. Sporcuların, Aydın'da yeni bir spor branşı olan Floor Curlingi oynarken gösterdikleri heyecan ve mutluluk dikkatler kaçmadı.

Herkesin kolaylıkla oynayabileceğini bir strateji oyunu olan Floor Curlingi son zamanlarda göz önünde bir spor olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "18 - 19 Ocak tarihlerinde iki gün boyunca sürecek İl Birinciliği yarışmalarında şampiyon olan takımın ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye şampiyonasına katılacak takımlara ve sporcularımıza da başarılar dilerim" dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 -19 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süren Okullar arası Floor Curling Aydın İl Birinciliğinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek. - AYDIN