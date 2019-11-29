Curling Genç Milli Takımı 'Riga Junior Open'da mücadele ediyor

29.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:41

Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 09-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Letonya'da bugün başlayan "Riga Junior Open" özel turnuvasına katılan Türkiye Curling Genç Milli Takımı grubunda bugün TSİ 20: 00'de Rusya ile mücadele edecek. Milliler yarın ise TSİ 11: 45'te ise Letonya'nın ile karşılaşacak.Milli sporcular grubundan çıkması durumunda yarın çeyrek final, 01 Aralık'ta ise yarı final ve final maçına çıkacak.

Kaynak: DHA