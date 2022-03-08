Curling Federasyonu Genel Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak - Haberler

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Curling Federasyonu Genel Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Curling Federasyonu Genel Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak

Türkiye Curling Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu, 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Curling Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu, 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Federasyonun yapılan açıklamaya göre genel kurul, saat 11.00'de Ankara'da yapılacak.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Genel kurulun gerçekleştirileceği otel, saat ve gündem ise daha sonra duyurulacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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