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Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve yönetim kurulu Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve yönetim kurulu Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de yer aldı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyarette Türk Kayak Vakfı Başkanı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda yapılan ziyarette Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e Curling Maketinin olduğu plaket takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu ziyaret bizleri mutlu etmiştir. Biz de ülkemizin buz sporlarında başarılı olan branşlarından Curling sporunun çok daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve gereken destekleri sağlayacağız. Curling Federasyonu Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin de, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

Curling Federasyonu'ndan Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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