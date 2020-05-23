Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den bayram kutlaması
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
23.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:07
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şebin, mesajında, "Karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbiriyle kardeşçe kucaklaştığı bayramlar, bir toplumun bütünleştiği en güzel günlerdir. Tüm halkımızın ve spor camiamızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA