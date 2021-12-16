Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugünkü maçta Japonya'yı 8-5 yendi.
Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugünkü maçta Japonya'yı 8-5 yendi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Japonya ile karşılaştı.
Maçta iyi bir oyun sergileyen Türkiye Curling Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 mağlup etti.
Organizasyonda Türkiye dün karşılaştığı İtalya'ya 12-4, Çekya'ya ise 7-2 mağlup olmuştu.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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