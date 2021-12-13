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Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri

Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde Letonya ve Almanya'ya mağlup oldu.

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde Letonya ve Almanya'ya mağlup oldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Letonya ve Almanya ile karşılaştı.

Letonya'ya 8-7, Almanya'ya da 10-7 yenilen milli takım, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde 15 Aralık'ta İtalya ve Çekya ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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