Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde İskoçya'yı 7-3 mağlup etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım, üçüncü müsabakasında son Avrupa şampiyonu İskoçya karşısında 7-3'lük galibiyete imza attı.

Elemelerde Estonya'ya 12-11 yenilen milliler, Güney Kore'yi ise 12-7 mağlup etmişti. Böylece Türkiye, üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugün iki maç yapacak Türkiye, Letonya ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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