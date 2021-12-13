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Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri

Curling: 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde İskoçya'yı 7-3 mağlup etti.

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde İskoçya'yı 7-3 mağlup etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım, üçüncü müsabakasında son Avrupa şampiyonu İskoçya karşısında 7-3'lük galibiyete imza attı.

Elemelerde Estonya'ya 12-11 yenilen milliler, Güney Kore'yi ise 12-7 mağlup etmişti. Böylece Türkiye, üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugün iki maç yapacak Türkiye, Letonya ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Kros Şampiyonası

Avrupa Kros Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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