CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışmaları ve yetişkinler üzerindeki klinik çalışmalarda "CVnCoV" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor üretimini tetiklediğine yönelik ön sonuçlar elde edildiği belirtildi.

CureVac firmasının şu anda insanlar üzerinde çalışmalarının sürdüğü, bunlardan alınan sonuçların da resmi pazar onayı başvurusu yapılana kadar değerlendirmeye dahil edileceği bildirildi.

EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede onay verip vermemek üzere karar alabiliyor.

CureVac'ın geliştirdiği aşıda mRNA molekülü bulunuyor ve kişiler aşı olduğunda vücutları bu molekül sayesinde "spike" adı verilen proteini üretiyor. Vücudun bağışıklık sistemi proteini tanıyor ve hastalığa karşı antikor ile beyaz hücre üretiyor. Kişi, daha sonra koronavirüs ile karşılaşırsa vücut hastalığa karşı kendisini koruyor.

AB'nin CureVac firmasıyla 405 milyon doz aşı satın almak üzere sözleşmesi bulunuyor.

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına kullanım onayı verilmesini kararlaştırmıştı. Novovax firmasının aşısı için de ön değerlendirme süreci devam ediyor.

Rus aşısı Sputnik V için ise ön değerlendirmenin başladığı iddia edilmiş, EMA bunu yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam