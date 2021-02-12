CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı

12.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:23
CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışmaları ve yetişkinler üzerindeki klinik çalışmalarda "CVnCoV" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor üretimini tetiklediğine yönelik ön sonuçlar elde edildiği belirtildi.

CureVac firmasının şu anda insanlar üzerinde çalışmalarının sürdüğü, bunlardan alınan sonuçların da resmi pazar onayı başvurusu yapılana kadar değerlendirmeye dahil edileceği bildirildi.

EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede onay verip vermemek üzere karar alabiliyor.

CureVac'ın geliştirdiği aşıda mRNA molekülü bulunuyor ve kişiler aşı olduğunda vücutları bu molekül sayesinde "spike" adı verilen proteini üretiyor. Vücudun bağışıklık sistemi proteini tanıyor ve hastalığa karşı antikor ile beyaz hücre üretiyor. Kişi, daha sonra koronavirüs ile karşılaşırsa vücut hastalığa karşı kendisini koruyor.

AB'nin CureVac firmasıyla 405 milyon doz aşı satın almak üzere sözleşmesi bulunuyor.

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına kullanım onayı verilmesini kararlaştırmıştı. Novovax firmasının aşısı için de ön değerlendirme süreci devam ediyor.

Rus aşısı Sputnik V için ise ön değerlendirmenin başladığı iddia edilmiş, EMA bunu yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Selami Şahin Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar İzmir Milli Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:26:26. #1.15#
title