CureVac aşı yarışında geride kaldı: Aşının etkinlik oranı yüzde 48
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CureVac aşı yarışında geride kaldı: Aşının etkinlik oranı yüzde 48

CureVac aşı yarışında geride kaldı: Aşının etkinlik oranı yüzde 48
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alman biyofarmasötik şirketi CureVac'ın korona virüse karşı geliştirdiği "CVnCoV" aşısının etkinlik oranı yüzde 48 olarak açıklandı.

Alman biyofarmasötik şirketi CureVac'ın korona virüse karşı geliştirdiği "CVnCoV" aşısının etkinlik oranı yüzde 48 olarak açıklandı.

Almanya'da biyofarmasötik şirketi CureVac tarafından korona virüse karşı geliştirilen "CVnCoV" aşısının etkinlik oranı açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşı adayının son verilere göre Covid-19'a karşı tüm yaş grupları göz önüne alındığında yüzde 48 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu. Aşının 18-60 yaş arasında ise yüzde 53 etkinlik gösterdiği belirtildi. CureVac sözcüsü Sarah Fakih verilerin, aşı adayının 60 yaş üstü hastalara karşı etkinliğini belirlemek için yeterli olmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından şirketin hisselerinde yüzde 10 oranında düşüş yaşanırken, aşı adayının piyasadaki diğer aşılardan önemli derecede daha düşük etkinlik oranına sahip olması ülkede hayal kırıklığına neden oldu.

VERİLER EMA'YA GÖNDERİLDİ

Şirketin yürüttüğü çalışmaya Avrupa ve Latin Amerika'dan 10 farklı ülkeden yaklaşık 40 bin vatandaşının katıldığı kaydedildi. Verilerin, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenleyici kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderildiği ifade edildi.

Tübingen merkezli şirketin aşısı, BioNTech/Pfizer aşısı ve ABD tarafından geliştirilen Moderna gibi mRNA teknolojisine dayanıyor. Avrupa Birliği (AB), aşının onay alması durumunda CureVac ile 405 milyon doz aşı alımı için sözleme imzalamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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