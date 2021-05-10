CUPRA tasarımlı yat D28 Formentor denize iniyor
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CUPRA tasarımlı yat D28 Formentor denize iniyor

CUPRA tasarımlı yat D28 Formentor denize iniyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

CUPRA’nın ilk yüzde 100 modeli olan Formentor’un tasarımı, ikonik öğeleri ve rengi bir yata ilham oldu.

CARMEDYA.COM – CUPRA'nın ilk yüzde 100 modeli olan Formentor'un tasarımı, ikonik öğeleri ve rengi bir yata ilham oldu.

Barselona merkezli de Antonio Yachts, CUPRA Formentor CZ5'i baz alarak yüksek performanslı bir yat tasarladı. D28 Formentor adı verilen yat, 40 deniz mili hıza ve maksimum 400PS güce ulaşabiliyor.

Dış tasarımı, sade çizgileri ve dinamik karakteriyle dikkat çekiyor. Petrol Mavisi renge sahip yata, bakır tonlu kaplamalar ve siyah karbon fiber öğeler zarafet ve sportiflik katıyor.

7.99 metre uzunluğunda sahip D28'in V şeklindeki gövde tasarımı, maksimum güçte bile rahat bir seyir sağlıyor. Geniş kirişi ve ağırlık dağılımı, demirleme sırasında kusursuz bir denge sağlıyor. Yatın çevresini saran güverte kullanıcıların yatın çevresinde rahatça dolaşmasına imkan sağlıyor. Tam donanımlı bir banyo da sahip olan yat on kişiye kadar maksimum kapasite ile benzersiz bir açıklık hissi sunuyor.

D28 Formentor'un 2021 yılı sonunda satışa sunulması hedefleniyor.

CUPRA Başkanı Wayne Griffiths

Hedef e-HIBRID yat

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CUPRA Başkanı Wayne Griffiths, "CUPRA bir otomobil markasından çok daha fazlası, bir yaşam tarzı. Eşsiz deneyimler yaşamak, mevcut duruma meydan okumak ve duyguları hissetmektir. Aynı değerleri ve tutkuyu paylaştığımızın net bir kanıtı ise de Antonio Yachts ile yaptığımız iş birliğimiz oldu. CUPRA Formentor VZ5'imizden ilham alan de Antonio Yachts D28 Formentor, birçok kişinin ilk projesi olacak. İki marka da sürdürülebilir mobiliteye bağlı ve şimdiden gelecek yıl için bir e-HIBRID yat yaratmayı araştırıyoruz" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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