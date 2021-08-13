CUPRA, Formentor VZ5 modeli için Goodyear Eagle F1 SuperSport'u seçti

İspanyol otomobil üreticisi CUPRA, bugüne dek ürettiği en güçlü model olan Formentor VZ5'in orijinal ekipmanı (OE) olarak Goodyear Eagle F1 SuperSport lastikleri seçti.

İspanyol otomobil üreticisi CUPRA, bugüne dek ürettiği en güçlü model olan Formentor VZ5'in orijinal ekipmanı (OE) olarak Goodyear Eagle F1 SuperSport lastikleri seçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 silindirli motoruyla 390 hp güç üreten Formentor VZ5, CUPRA'nın amiral gemisi ve Formentor spor crossover ürün grubunun en iddialı modeli olarak öne çıkıyor. Yalnızca 7 bin adet Formentor VZ5 üretecek olan CUPRA, bu modeli oldukça özel bir otomobil serisi olarak hayata geçiriyor.

VZ5'e takılacak Goodyear Eagle F1 SuperSport lastiklerin boyutu 255/35R20 olacak. CUPRA, bugüne kadarki en güçlü modeli için Goodyear'dan kuru zeminde mükemmel yol tutuş performansı, kısa fren mesafesi ve ıslak zeminde oldukça iyi yol tutuş kabiliyetine sahip bir UUHP (ultra ultra yüksek performanslı) bir lastik istedi. Ödüllü Eagle F1 SuperSport modelini temel alan Goodyear, CUPRA ile 18 ay çalışarak Formentor VZ5'in ihtiyaçlarına özel üretilen bir lastik geliştirdi.

Lastiğin performans özelliklerini daha da artırmak için bir dizi teknik inovasyon gerçekleştirildi. Bunlardan bazıları, kuru zemin performansı ve dönüşleri iyileştirmek için kapalı dış desen ile yol tutuş ve sürüş dengesi için süper sert yanaklar olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, "Heyecan verici bir araç olan Cupra Formentor VZ5'in sürücülerinin Goodyear Eagle F1 SuperSport'un üstün performansından yaşayacağı için çok mutluyuz. Lastiği aracın ihtiyaçları çevresinde mükemmelleştirmek adına CUPRA ile yakın bir iş birliği yaptık. Goodyear'ın amiral gemisi olan Eagle F1 SuperSport'u seçmeleri de bu lastiğin performans özelliklerinin kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Goodyear'ın CUPRA ile iş birliği pistlerde de kendini gösterecek. Dünyanın ilk çok markalı tamamen elektrikli touring otomobilleri şampiyonası olan PURE ETCR ve FIA Dünya Touring Otomobilleri Kupası WTCR'ın lastik tedarikçisi olan Goodyear, elektrikli CUPRA e-Racer ile PURE ETCR'da ve CUPRA León Competición ile WTCR'da yarışan takımlara da Eagle F1 SuperSport'un yarış pisti versiyonlarını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol