Cupra E-Racer, Cupra Ateca, Yeni Leon Cupra R St ve Yeni Leon 1.5 Tsı Evo

SEAT ve CUPRA Cenevre Otomobil Fuarı'nda

CUPRA e-Racer, Cupra Ateca, yeni Leon CUPRA R ST ve yeni Leon 1.5 TSI EVO.

SEAT'ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, Cenevre'de ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. CUPRA, fuarda dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli touring yarış otomobili CUPRA e-Racer ve SUV segmentindeki modeli CUPRA Ateca'yı ilk kez sahneye çıkardı. SEAT, fuarda ayrıca yeni Leon CUPRA R ST ve yeni 1.5 TSI EVO motorla donatılan Leon'u tanıttı.



2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda CUPRA standının başrol oyuncularından biri CUPRA e-Racer oldu. Dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli touring yarış otomobili CUPRA e-Racer, benzinli motora sahip Cup Racer temel alınarak geliştirilmiş, tümüyle elektrikli bir yarış otomobili. Çok daha çevre dostu olmanın yanı sıra CUPRA e-Racer, çok sessiz ve etkileyici bir performansa sahip. Bununla birlikte, elektrikli motoru çok basit bir mimariye sahip olan bu otomobil, daha az bakım gerektiriyor ve uygulamada mevcut enerjinin tümünü harekete dönüştürebildiği için çok daha verimli olmanın avantajını sunuyor. İçten yanmalı motorlarla kıyaslandığında, fren ve yavaşlama esnasında otomobilin kinetik enerjisi geri kazanılıyor. Üstelik elektrikli otomobillerde maksimum performans için motorun belirli bir devire ulaşmasını beklemek gerekmediği ve gaz pedalına basıldığı anda azami torka ulaşıldığı için çok daha iyi bir hızlanma sunuyor.

300 kW (408 HP) sürekli olmak üzere 500 kW (680 HP) güç üreten CUPRA e-Racer, tork yönlendirme özellikli tek vitesi ve arka tekerden çekiş özellikleri ile tam bir motor sporları otomobili. Azami hızı 270 km/s olan CUPRA e-Racer, sıfırdan 100 km/s'ye yalnızca 3,2 saniyede, sıfırdan 200 km/s'ye ise 8,2 saniyede çıkabiliyor.

CUPRA e-Racer'da ayrıca gösterge paneline entegre edilmiş yeni bir geri görüş teknolojisi bulunuyor. Bu sistemde geleneksel aynalar yerini üç kameraya bırakmış durumda.

CUPRA Ateca ilk kez kamuoyu karşısında



Fuarda CUPRA standının bir diğer ilgi çekici modeli ise ilk kez sahneye çıkan CUPRA Ateca oldu. SUV segmentinde yer alan CUPRA Ateca, zarif ve dinamik tasarımı, geniş iç hacmi ve büyük bagaj alanıyla öne çıkıyor.

Yeni CUPRA Ateca'nın 2.0 TSI motoru, 300 HP gücünde. Yapılan iyileştirmelerle daha güçlü bir ses üreten motorda hızlı, yumuşak ve hassas vites geçişleri sağlayan ve daha sportif bir his sunmak üzere tasarlanmış 7 ileri vitesli DSG şanzıman yer alıyor. Yeniden geliştirilen şanzıman; düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon değerleri ve üstün performansı bir araya getiriyor. Maksimum hızı 245 km/s olan CUPRA Ateca, sıfırdan 100 km/s hıza yalnızca 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

CUPRA Ateca'da ayrıca piyasadaki en güvenli ve gelişmiş entegre yol tutuş sistemlerinden biri olan 4Drive çekiş sistemi bulunuyor. Yol koşulları, otomobilin hızı, her bir tekerleğin dönüş hızı, direksiyon konumu, sürüş tarzı ve sürüş modu gibi çeşitli veriyi gerçek zamanlı olarak analiz eden sistem, gerektiği anda tekerleklere ayrı ayrı ve kademeli bir şekilde güç veriyor. 4Drive sistemi Normal, Spor, Bireysel, Kar, Arazi modlarında ve elbette CUPRA sürüş modunda çalışmak üzere geliştirildi. Sürüş Profilinde CUPRA modu seçildiğinde, motor daha ince bir sesle anında tepki veriyor ve adaptif süspansiyon otomobile daha sportif bir sürüş karakteri kazandırıyor.

CUPRA Ateca, çarpıcı bir dış görünüme sahip. Önde, üstteki ızgaranın iç kısmında petek tasarımı, ortasında ise yeni CUPRA logosu yer alıyor. Ayrıca özel tasarım tamponların hemen üzerinde yer alan alt ızgarada da CUPRA adı mat alüminyum harflerle yazılmış durumda. Tavan rayları, yan aynalar, cam çerçeveleri, yan çıtalar, tekerlekler, ön ızgara ve difüzörlerde kullanılan parlak siyah, CUPRA Ateca'nın dış görünümüne damgasını vuruyor. Bunların yanı sıra, yere CUPRA adını ve logosunu yansıtan karşılama ışığı gibi ayrıntılar, otomobilin karakterine vurgu yapıyor. Güçlü siyah fren kaliperleri, sportif arka tampon, bagaj kapağındaki bakır CUPRA logosu, arka difüzörlerin iki yanında yer alan toplam dört egzoz çıkışı ve CUPRA logolu, 19 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, bu dinamik SUV'un sportif karakteri ve zarafetinin altını çizen diğer özellikler arasında. Otomobilin altı renk seçeneği bulunuyor; bunlar Enerji Mavi, Velvet Kırmızı, Gümüş Gri, Rodyum Gri, Siyah ve Nevada Beyaz.

İç mekanda kapı panelleri Alcantara® kaplamalı, kapı eşiğinde ise alüminyum bir levha üzerinde aydınlatmalı CUPRA logosu dikkat çekiyor. Siyah Alcantara® döşeme üzerine bakır rengi dikişli koltukların yan kısımları, karbon fiber görünümüne sahip. Sportif deri direksiyon ve vites topuzu üzerinde de bakır rengi dikişler yer alıyor. Pedallar alüminyum, havalandırma ızgarası kapakları ve orta konsolun rengi ise parlak siyah veya krom kaplı. Direksiyonun, paspasların, ve anahtarın üzerinde CUPRA logosu bulunuyor.

CUPRA Ateca'nın standart donanımı üç temel ilkenin izinden gidiyor: Teknoloji, tasarım ve güvenlik. Bu sebeple otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj ünitesi, 360° çevresel görüş kamerası, 8" dokunmatik ekranlı medya sistemi, adaptif süspansiyonlu dinamik şasi kontrolü, dijital gösterge paneli ve park asistanı gibi özelliklerin tümü standart olarak sunuluyor.

SEAT Leon CUPRA R ST

SEAT standında dikkat çeken modellerden biri de 300 HP gücündeki 2.0 TSI motoru, 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemi ve DSG otomatik şanzımanıyla yeni Leon CUPRA R ST.

Leon CUPRA R ST modeli, dış görünüşünü süsleyen bakır rengi logo ve amblemleriyle ayırt ediliyor. Otomobilde kullanılan özel 19 inçlik jantlar da aynı bakır rengini paylaşıyor. Otomobilde, ön tamponun çarpıcı görüntüsüne, yine aynı bakır tonundaki yeni tasarlanmış yatay hava girişleri damgasını vuruyor.

Otomobile binen sürücüyü, üzerinde CUPRA R ST logosu yer alan alüminyum kapı eşik levhaları karşılıyor. Kapıların iç kaplamasında karbon fiber görünümlü kumaş kullanıldı. Marş düğmesine basıldığında, "CUPRA R" adının işlendiği konsol üzerinde bulunan 8 inçlik renkli multimedya ekranında, CUPRA R ST'ye özel bir karşılama mesajı görüntüleniyor. İç mekanda havalandırma sisteminin ızgaralarında, direksiyondaki SEAT logosunda ve Alcantara® kaplamalı spor koltuklarda ve direksiyon üzerindeki dikişlerde bakır rengi ayrıntılar dikkat çekiyor. Otomobilde gösterge paneli olarak SEAT'ın Dijital Kokpit sistemi kullanılıyor.

SEAT Leon CUPRA R ST'nin üretimi Aralık 2018'te başlayacak.

SEAT Leon yeni 1.5 TSI EVO motoruyla

SEAT standındaki önemli otomobillerden biri de, yeni nesil 1.5 TSI EVO 150 HP motorla donatılan Leon. Dört silindirli benzinli motorda 350 barlık common rail direkt yakıt enjeksiyon sistemi ve turbo şarjlı geliştirilmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliği bulunuyor. 1.5 TSI'da en güncel emisyon yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan yeni Otto Partikül Filtresi Sistemi yer alıyor. Performanstan taviz vermeden daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri yakalayan yeni Leon 1.5 TSI versiyonu, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

http://www.teknotalk.com/cupra-e-racer-cupra-ateca-yeni-leon-cupra-r-st-yeni-leon-1-5-tsi-evo-62562/