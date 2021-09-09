Cupra'dan elektrikli kent otomobili: UrbanRebel Konsept

Cupra, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel’i tanıttı.

Cupra, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel'i tanıttı.

Otomobil markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilin tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor.

Cupra konsept otomobili UrbanRebel ile şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobillere radikal bir yorum getiriyor. Tamamen elektrikli bir yarış otomobilini, sürdürülebilirlik, performans ve dijital çağın etkilediği heyecan verici estetikle birleştiriyor. Markanın gelecekteki tasarım dili hakkında ipuçları veren otomobil, Münih'te hizmete girecek yeni Cupra City Garage açılışı öncesi, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

Cupra CEO'su Wayne Griffiths, "Cupra UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell'de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek" dedi.

Sıfırdan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkıyor

Cupra UrbanRebel Konsept, markanın tasarım felsefesinden ilham alıyor: çarpıcı ve atletik çizgiler, cesur bir ifade sayesinde göze çarpan duygusal ve orijinal tasarım, cinsiyetsiz yaklaşımlı ve elektrik çağı tarafından güçlendirilmiş. Otomobil toplam 4080 mm uzunluk, 1795 mm genişlik ve 1444 mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor. UrbanRebel Konsept, sürekli olarak 250 kW maksimumda ise 320 kW güç üretebilen motora sahip. Otomobil sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com