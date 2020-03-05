Cunningham Filmi
Haberler » Sinema » Cunningham Filmi - Haberler

Cunningham Filmi

Cunningham filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cunningham filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Cunningham Filmi

Efsanevi koreograf Merce Cunningham’ın 100. doğum gününde, 70 yıldan uzun bir süre boyunca paylaştığı avangart düşüncelerini, arşiv görüntülerini ve 14 çalışmasının yeniden sahnelenmiş performanslarını birleştiren 3D biyografik belgesel Cunningham’ı Alla Kovgan yazıp yönetiyor.

Yönetmen: Alla Kovgan

Senaryo: Alla Kovgan

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Cunningham

Yapımcı Firma: Arsam International

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: Arsam International

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Cunningham Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler