Çüngüş'te "kalpler yeti kalmasın" projesi
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Çüngüş'te "kalpler yeti kalmasın" projesi

11.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Çüngüş'te

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, "kalpler yeti kalmasın" projesi kapsamında çocuklara eğitim desteği sağlandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, "kalpler yeti kalmasın" projesi kapsamında çocuklara eğitim desteği sağlandı.

Kaymakamlık tarafından başlatılan projeyle koronavirüs nedeniyle okullarında uzak kalan çocukların ihtiyacını gidermeyi amaçlanıyor.

Projeyle EBA'ya giremeyen öğrenciler için çalışma başlatıldı. İlçede bulunan anne ve babasını kaybetmiş çocuklara tablet, çalışma masası ve sandalyesi, kırtasiye gereçleri ile kışlık giyecekler hediye edildi.

İlçede yaşayan 38 çocuğa hediyelerini teslim eden Kaymakam Tuncay Kaldırım, sosyal projelerle her zaman ilçe halkının yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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