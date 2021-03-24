Cüneyt Yüksel kimdir? MKYK üyesi Cüneyt Yüksel hayatı ve biyografisi

Cüneyt Yüksel kimdir? sorusu AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde açıklanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinin ardından yanıtı aranan sorulardan biri oldu. Listede yer alan Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? İşte, Cüneyt Yüksel hayatı ve biyografisi!

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede yer alan isimler sonrası merak edilen kişilerden biri de Cüneyt Yüksel oldu. Peki, Cüneyt Yüksel kimdir?

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Tekirdağ'ın merkez Sûleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığ'ının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürmüştür

2018 tarihinde gerçekleşen il kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.