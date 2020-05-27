Cüneyt Yıldız vefat yıldönümünde anıldı Makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gürsü Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gürsü Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Gürsu Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçe protokolü ile Yıldız'ın babası ve oğlu katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muza hizmet yolunda büyük emekleri olan şehit başkanımız Cüneyt Yıldız'ı Hakk'ın rahmetine kavuşmasının 5. yılında, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2015 tarihinde, tartıştığı bir zabıta memuru tarafından makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA