Cüneyt Dumlupınar yeniden Adana Demirspor'da
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Cüneyt Dumlupınar yeniden Adana Demirspor'da

13.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:03
Cüneyt Dumlupınar yeniden Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından teknik direktör olarak yeniden Cüneyt Dumlupınar göreve getirildi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından teknik direktör olarak yeniden Cüneyt Dumlupınar göreve getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat bugün oynadıkların Giresunspor maçı sonra istifa ettiğini bildirmişti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getirdiklerini duyurdu.

Murat Sancak açıklamasında, "Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığım hoca olarak Cüneyt Dumlupınar yarın Trabzon'da takımın başında olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu eder ve başarılı olursa, inşallah olacak devam ederiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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