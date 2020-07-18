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Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig'e Play Off'tan çıkacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" dedi.

Cüneyt Dumlupınar:
18.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:57

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Kazandığımız için mutluyuz. Gönül isterdi ki burada şampiyon olarak röportaj yapsaydık. BB Erzurumspor takımını Süper Lig'e çıktığı için tebrik ediyorum. İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Son 7 maçın 6'sını kazanmış, özellikle BB Erzurumspor'u deplasmanda yenmiş bir takımız. İçerideki bir Altay beraberliği bizim kaderimizi belirledi. Şu an Play Off'tayız. Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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