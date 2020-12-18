Cüneyt Dumlupınar: "İnşallah çeyrek finale kalırız"
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Cüneyt Dumlupınar: "İnşallah çeyrek finale kalırız"

18.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:23

- Cüneyt Dumlupınar: "İnşallah çeyrek finale kalırız" Adana Demirspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor TFF 1.

- Cüneyt Dumlupınar: "İnşallah çeyrek finale kalırız"

Adana Demirspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

ADANA - TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştikleri Demir Grup Sivasspor ile ilgili, "İnşallah Sivasspor'u da deplasmanda eleyip çeyrek finale kalırız" dedi.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 15. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da evinde Tuzlaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Tuzlaspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün eşleştikleri Demir Grup Sivasspor ile ilgili, "Türkiye kupasında yolumuza devam ediyoruz. Sivasspor çıktı. İnşallah camiamız adına hayırlı olur. İnşallah Sivasspor'u da deplasmanda eleyip çeyrek finale kalırız" diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar: 'İnşallah çeyrek finale kalırız'
Cüneyt Dumlupınar: 'İnşallah çeyrek finale kalırız'
Cüneyt Dumlupınar: 'İnşallah çeyrek finale kalırız'
Cüneyt Dumlupınar: 'İnşallah çeyrek finale kalırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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