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Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır"

- Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır" Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-2 berabere kaldıkları Altay maçı ile ilgili olarak, "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır.

06.07.2020 03:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:11

- Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-2 berabere kaldıkları Altay maçı ile ilgili olarak, "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır. Biz 2 maçı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan mavi lacivertli ekibin Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Öncelikle tabi ki 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldığımız için üzgünüz. 3 maçı kazanıp süper lige çıkacağımızı biliyorduk. İkinci yarı başladıktan sonra Traore'nin sarı kartı vardı ve ikinci karttan oyundan atıldı. Oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı onları kutluyorum. 10 kişiyle bayağı pas yaparak 2-2'yi yakaladık. Belki bugün kaybetmiş gibi gözükebiliriz ama aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır. Kalan 2 maçımıza çok iyi hazırlanıp Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz hedeften hiç sapmış değiliz. Daha kalmış 2 maçımız var. 2 maçı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar: 'Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır'

Kaynak: İHA

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