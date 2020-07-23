HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Cüneyt Dumlupınar: "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak"

- Cüneyt Dumlupınar: "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak" Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursaspor maçının ardından, "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak" dedi.

23.07.2020 01:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:08

- Cüneyt Dumlupınar: "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak"

BURSA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursaspor maçının ardından, "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelen Bursaspor-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Play-Off mücadelesinin ilk ayağını Bursa'da oynadık. Bugün öncelikli amacımız gol yememekti. Kontrataklarla gol aradık. Bursaspor'un kullandığı iki kornerden sonra yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçırdık. İkinci yarıda topla oynayan pas yapan takım bizdik. Rakibimizde Kubilay ve Seleznyov ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. 180 dakikalık bir ayak, 210 dakikaya bırakmak istemiyoruz. Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her maçın ayrı bir stratejisi var, bugün farklı bir formatta oynadık. Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacaktır" diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar: 'Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cüneyt Dumlupınar: "Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak" - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 01:21:44. #1.14#
title