Cüneyt Dirican kimdir? Cüneyt Dirican kaç yaşında, mesleği ne? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor? Peki, Cüneyt Dirican kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cüneyt Dirican'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...

CÜNEYT DİRİCAN KİMDİR?

1990 Saint Joseph Fransız Lisesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü`nde Bankacılık doktorasını ve Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisans derecelerini almıştır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Arel Üniversitesi`nde akademisyen olarak iş hayatına devam etmektedir.

Çeşitli finansal hizmet kuruluşlarında şube, dış ticaret, merkezi operasyon, kurumsal bankacılık, nakit yönetimi, pazarlama ve satış, CRM, kartlı ödeme sistemleri, dağıtım kanalları yönetimi alanlarında, çeşitli yönetsel kademelerde deneyimleri bulunmuş ve birçok kurumsal gelişime katkıda bulunmuştur.

Peppers & Rogers Group Yönetim Danışmanlığı ve Innova Bilişim Çözümleri firmasında yönetici danışman olarak uluslararası ve ulusal firmalarda çeşitli stratejik projelerde yer almıştır. PTTBank, PTT Kargo, Birleşik Posta, ISTESOB Akıllı Kart, Esnaflara Özel İşletme Kart gibi Türkiye`nin ilkleri olan projelere imza atmıştır. İşletme ve Üretici Kart gibi KOBİ`lere ve çiftçilere yönelik kartları yönetmiştir. Big Five dâhil birçok uluslararası danışmanlık firmasına konu uzmanı olarak destek vermektedir.

Yurtdışına yönelik yaptığı çalışmalarda deneyimleri arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Belçika, Almanya, KKTC, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi ülkeler(d)e proje yapmak, kapsamlı teklif sunumu ve workshop hazırlamak, uzaktan veya yerinde seminer vermek gibi farklı başlıklar bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası ticari konferans ve seminerlerde moderatörlük ve konuşmacılık deneyimleri vardır. Üniversite radyosunda ekonomiye, piyasaya ve KOBİ`lere yönelik programlar yapmaktadır. Şalom Gazetesi`nde ekonomi ve iş sayfası düzenli yazarıdır. Başka haber sitelerinde ve çeşitli gazetelerde yazıları ve haberler i çıkmaktadır.

Çeşitli kurumlarda/ sektör birliklerinde (Türkiye Bankalar Birliği`nde, TSEV, İTKİB, TMSF, SPL vb.) finans, ekonomi, muhasebe, finansal hizmetler, pazarlama, yönetim konulu teknik başlıklarda dersler vermektedir. American Association For Coaching sertifikalı koçtur. Saint Joseph`liler Derneği ve Finans Kulüp Vakfı üyesi olup iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Finans Doktoru, İstanbul Ekolü, Ekol İstanbul, KOBİCoach, ESNAFCoach, KARİYERCoach, PATRONCoach, MR Checkup NET markalarının yasal sahibidir.

Posta Bankacılığı`nın ve Postbank`ların Finans Sektöründeki Fonksiyonelliği, Ekonomiye Etkileri ve Türkiye`de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma (2005) adlı doktora ve Internetin ve Internet Bankacılığı`nın ve Internet`in Finansal Hizmet Sektöründeki Yeri ve Etkileri (2000) adlı Türkiye`nin alanındaki ilk akademik eserleri olan yüksel lisans tezleri bulunmaktadır. Bankacılıkta hesap numaralarının taşınabilirliği ve merkez bankalarının reel sektör firmaları ile doğrudan finansal aracısız işlem yapması gibi ilkleri içeren makaleleri mevcuttur.

Akademik çalışmalarını dersler, bildiriler ve yazılı eserler vererek sürdürmektedir

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