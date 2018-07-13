Cüneyt Çakır ve Ekibine Kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Cüneyt Çakır ve ekibini kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın büyük beğeni topladığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Moskova'da bir araya geldikleri Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun'u başarılı yönetimlerinden dolayı kutladı. Servet Yardımcı ve Şenes Erzik, ziyarette ayrıca Çakır ve yardımcılarına FIFA ve UEFA başta olmak üzere yetkililerden gelen tebrikleri iletti."