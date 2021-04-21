Cüneyt Çakır ve ekibi, EURO 2020'de görev yapacak

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takımımızın da mücadele edeceği ve toplamda 51 karşılaşmanın oynanacağı EURO 2020 finallerine Avrupa'dan davet edilen 18 hakem arasında Cüneyt Çakır da yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı mesajda, 2014 ve 2018 Dünya Kupası finallerinde düdük çalan, EURO 2012 ve EURO 2016'nın ardından EURO 2020 finallerinde de ülkemizi temsil edecek olan Cüneyt Çakır'ı ve ekibini tebrik edip, turnuvada başarı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı